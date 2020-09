Regionali: Sassoli, non lasciamo le nostre Regioni nelle mani di chi vuole dividere l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un colloquio pubblicato da "Immagina", il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenuto ieri sera alla Festa nazionale dell'unità di Modena afferma che "il voto per le regionali è importantissimo. Non voglio entrare nella battaglia politica - prosegue -, però oggi andrò a Firenze per dire che le Regioni sono un pezzo importante dell'Europa, sono dentro il sistema istituzionale europeo e il terminale di tante risorse che arrivano per i nostri territori. Possiamo lasciare le nostre Regioni nelle mani di chi vuole dividere l'Europa? In Toscana - continua Sassoli - dirò che allontanarsi dall'Europa sarebbe un danno non solo per loro, ma per tutto il Paese". E a proposito del cambio di passo registrato in Europa con il Recovery fund come risposta all'emergenza Covid-19, il presidente del Parlamento europeo aggiunge: "L'Europa ha capito che le crisi non si possono affrontare da da soli. È un risultato costruito in un anno di lavoro, in cui abbiamo messo al sicuro le istituzioni europee, anche grazie all'apporto fondamentale del Partito democratico". Quanto alle voci di una sua possibile candidatura a sindaco di Roma, Sassoli smentisce in maniera secca: "Ringrazio chi ha pensato al mio nome, ma ho iniziato un anno fa una importante battaglia per cambiare l'Europa e per renderla più forte, un lavoro che è appena agli inizi e che è impensabile venga interrotto adesso. Inoltre non sarebbe una scelta rispettosa dell'istituzione che rappresento". (Rin)