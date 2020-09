Scuola: Fornaro (Leu), massima attenzione su riapertura in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "le notizie che arrivano dalla Francia riconfermano la necessità di porre massima attenzione sulla riapertura in sicurezza delle scuole. È fondamentale - continua il parlamentare in una nota - che vi sia un ruolo fondamentale della sanità pubblica nelle scuole sia per le attività di prevenzione sia per le misure da adottare tempestivamente in caso eventualmente sia rilevata la presenza di contagi. Un'alleanza forte tra scuola e sanità pubblica - conclude l'esponente di Leu - che deve valere sia in questa fase emergenziale sia per il futuro post Covid-19". (Com)