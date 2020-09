Coronavirus: Cirielli (Fd'I), parole di De Benedetti su Berlusconi disumane, commissione d'inchiesta su vicenda Cir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Questore della Camera dei deputati e presidente della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, "le parole di De Benedetti su Berlusconi sono disumane, si faccia chiarezza sulla vicenda Cir. Un attacco inutile - continua il parlamentare in una nota -, perché arriva a distanza di tanti anni, e vile, per lo stato di malattia che ha colpito il presidente Berlusconi, che meriterebbe una risposta adeguata. E la migliore potrebbe essere l'istituzione di una commissione d'inchiesta che accerti, a distanza di anni, tutti i passaggi giudiziari e politici del processo Cir. In particolare, per verificare il ruolo dei magistrati e della politica dei governi di sinistra, anche alla luce del sistema di controllo e di intromissione dei Ds prima e del Pd poi nel potere giudiziario italiano. Come parlamentare e non come uomo di Partito - aggiunge Cirielli - sto pensando seriamente di intraprendere questa iniziativa legislativa. Al presidente Berlusconi rinnovo gli auguri di pronta guarigione. Non potrò mai dimenticare le sue quotidiane telefonate durante le settimane in cui io sono stato malato sempre a causa del Covid-19. Una testimonianza di affetto e vicinanza ricevuta nonostante negli anni avessimo avuto soltanto rapporti di natura politica, che ora mi fa sentire molto legato a lui sul piano umano. Sono certo che - conclude l'esponente di Fd'I -, da vero combattente qual è, uscirà vincitore anche da questa battaglia". (Com)