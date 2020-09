Roma: fratelli minorenni sorpresi a rubare in auto scappano in bici, fermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno denunciato due fratelli, nomadi di 14 e 16 anni, già noti alle forze dell’ordine, per tentato furto aggravato in concorso. A seguito di una segnalazione giunta al 112, i militari sono intervenuti in via dei Pioppi sorprendendo i due che, dopo aver forzato lo sportello anteriore lato guida, stavano rovistando all’interno di un’auto parcheggiata. Alla vista dei Carabinieri i fratelli hanno tentato la fuga a bordo di due biciclette ma sono stati bloccati poco dopo. I minori sono stati portati in caserma, identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria, prima di essere poi riaffidati alla madre. (Rer)