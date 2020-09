Coronavirus: Zingaretti, negazionisti fermatevi, politica prenda distanze da questa follia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, afferma su Facebook: "Fermatevi negazionisti! La manifestazione" in programma oggi a Roma "è un errore. Siete ancora in tempo per annullarla. Rispettate vittime, famiglie, operatori della sanità, i sacrifici degli italiani. Il Covid", continua il leader del Pd, "non si nega, si combatte. Chiedo a tutta la politica di prendere le distanze da questa follia!". (Rin)