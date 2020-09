Egitto-Bahrein: oggi visita ufficiale del ministro degli Esteri di Manama al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Cairo, Sameh Shoukry, riceverà oggi l'omologo del Bahrein, Abdel-Latif al Zayani. Lo riferisce un comunicato stampa della diplomazia del Cairo. Le parti discuteranno degli sviluppi in Medio Oriente, in seguito all'accordo per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi alcuni quotidiani israeliani hanno rivelato che il Bahrein potrebbe essere il prossimo paese del Golfo a firmare un simile accordo. (Cae)