Roma: rapina in via Emanuele Filiberto, pugni al commerciante per una bottiglia di liquore

- Hanno preso a pugni il dipendente di un minimarket, un cittadino bengalese di 46 anni, per portargli via una bottiglia di liquore. È accaduto questa notte in via Emanuele Filiberto a Roma dove un gruppo di giovani stranieri è entrato nel locale commerciale. Mentre uno ha afferrato la bottiglia dirigendosi verso la porta, un altro ha sferrato un pugno al commerciante che cercava di fermarli. I rapinatori, quindi sono fuggiti poco prima che arrivassero gli agenti del commissariato di polizia Esquilino.(Rer)