Roma: rapinata sotto casa, in due aggrediscono 29enne e le portano via il Rolex

- L’hanno seguita fin sotto casa e, non appena è scesa dall’auto, l’hanno aggredita e rapinata. E’ accaduto questa notte poco dopo la mezzanotte in via Val Padana a Roma dove una 29enne stava rincasando quando, non appena scesa dall’auto, due uomini con il casco da motociclista, l’hanno avvicinata spintonandola fino a farla cadere a terra e lì, intimandole di non muoversi, le hanno sfilato l’orologio Rolex che aveva al polso e alcuni bracciali di valore. I due, poi sono fuggiti in sella ad uno scooter mentre la giovane lanciava l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Fidene. Probabilmente la donna e il suo Rolex sono stati notati negli spostamenti precedenti dai due malviventi che l’hanno seguita fino a casa dove hanno agito.(Rer)