- Cielo sereno sulla pianura e sull'Appennino. Su Alpi e Prealpi annuvolamenti pomeridiani localmente consistenti, specie su Retiche Centrali e Alta Valtellina. Possibili brevi rovesci o temporali nel pomeriggio e in serata sui rilievi settentrionali di confine. Minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve rialzo. Minime in pianura tra 15 °C e 17 °C, massime tra 28 °C e 30 °C. (Rem)