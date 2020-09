Ambiente: sforati i limiti di emissione, sequestrato impianto rifiuti a San Cesareo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due superamenti dei limiti delle emissioni in atmosfera sono costati il sequestro preventivo ad un impianto industriale che tratta rifiuti non pericolosi in via dello Sviluppo a San Cesareo. Il provvedimento cautelare è stato firmato dalla procura di Tivoli ed è stato eseguito ieri dai carabinieri di san Cesareo e dai carabinieri forestali di Palestrina. Secondo quando apprende Agenzia Nova i tecnici di Arpa Lazio hanno accertato, il verificarsi verificati degli sforamenti in data 15 ottobre 2019 e primo luglio 2020. Le operazioni di spegnimento dell’impianto e la messa in sicurezza è avvenuto ieri ad opera dei tecnici dell’impianto prima dell’apposizione dei sigilli. Al momento non risultano persone denunciate o altri provvedimenti giudiziari.(Rer)