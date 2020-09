Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.VARIEL’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ordina al sacerdozio 22 seminaristi e un diacono nicaraguense che ha completato i suoi studi in Diocesi.Duomo di Milano (ore 9.00)Conferenza stampa con il ministro dell’Economia, delle Finanze e del Rilancio della Francia Bruno Le Maire.Villa D’Este - Cernobbio/Co (ore 10.00)Il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti incontra le associazioni che operano all'interno del Palaghiaccio di Varese, per fare il punto della situazione e trovare una soluzione alle difficoltà e i problemi che stanno subendo per la chiusura della struttura.Palaghiaccio, via Albani - Varese (ore 10.30)Conferenza stampa di presentazione della ricerca “Circular Europe. Come gestire con successo la transizione da un mondo lineare a uno circolare” realizzata in collaborazione con Enel e con il contributo scientifico di Fondazione Enel. Relatori Valerio De Molli, managing partner e Ceo The European House – Ambrosetti; Francesco Starace, amministratore delegato Enel (in video conferenza) e Francesco Venturini, amministratore delegato, Enel X (in video conferenza)Villa D’Este - Cernobbio/Co (ore 11.30)Conferenza stampa di presentazione della ricerca “H2 Italy 2050: una filiera nazionale dell’idrogeno per la crescita e la decarbonizzazione dell’Italia” realizzata in collaborazione con Snam. Relatori Valerio De Molli, managing Partner e ceo The European House – Ambrosetti; Marco Alverà, amministratore delegato Snam e Esko Aho, già primo ministro Finlandia.Villa D’Este - Cernobbio/Co (ore 12.30)Conferenza stampa di presentazione della ricerca “Lo sviluppo della banda ultra larga in Italia. Prospettive, assetti organizzativi e linee d’azione” realizzata in collaborazione con Tim. Relatori Valerio De Molli, managing partner e ceo The European House – Ambrosetti; Luigi Gubitosi, amministratore delegato Tim e Vivianne Reding, già commissario europeo.Villa D’Este - Cernobbio/Co (ore 15.00)Presidio della Lega in via San Dionigi per denunciare il degrado nella zona con il segretario provinciale Stefano Bolognini e diversi consiglieri dei municipi 4 e 5 di Milano.Via San Dionigi 36/44 (ore 19.00)(Rem)