Libano: Banca mondiale blocca prestito per finanziare costruzione diga Bisri

- La Banca mondiale ha annullato l'erogazione di un prestito da 244 milioni per finanziare la costruzione di una diga nella Valle di Bisri, in Libano. Lo riferisce una nota diffusa dalla Banca mondiale. L'istituzione ha affermato di aver informato il governo libanese della sua decisione, che ha effetto immediato. Inoltre, la Banca mondiale ha ripetutamente sottolineato la necessità di "un processo consultivo aperto, trasparente e inclusivo". La Banca mondiale ha iniziato a sollevare preoccupazioni lo scorso gennaio sui piani del Libano per costruire la grande diga nella Valle di Bisri, e ha posto il finanziamento del programma in parziale sospensione il 26 giugno. Inizialmente approvata dal governo libanese nel 2015 per un costo totale di 617 milioni di dollari, la diga aveva da tempo suscitato critiche da parte degli ambientalisti. Le preoccupazioni per i grandi progetti infrastrutturali sono aumentate dopo la massiccia esplosione del porto a Beirut il 4 agosto scorso, che ha provocato la morte di 190 persone. La Banca mondiale ha destinato al progetto 474 milioni di dollari per finanziare il progetto, di cui 244 milioni di dollari non sono stati ancora erogati. La Banca ha inizialmente fissato il 22 luglio come termine per le autorità per soddisfare tutti i requisiti per procedere con il progetto, ma in seguito ha accettato di prorogare il termine fino al 4 settembre, dati i vincoli imposti dalla nuova pandemia di coronavirus. Il governo libanese non ha risposto alle domande su un piano di compensazione ecologica e sulle disposizioni per le operazioni e la gestione della diga, sostiene la Banca mondiale. Situata in una valle 30 chilometri a sud di Beirut, la diga mira a fornire acqua potabile e per l'irrigazione a 1,6 milioni di residenti. La diga dovrebbe essere costruita su una faglia sismica e gli ambientalisti temono che posso incrementare il rischio di terremoti. (Res)