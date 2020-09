Mattarella: "Cittadini in ansia, accelerare l'approvazione del Recovery fund e piani nazionali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Unione europea uscirà da questo periodo, altrimenti fosco e confuso, con basi più solide, con maggiore possibilità di soddisfare le esigenze dei propri cittadini e con più ampia influenza a livello internazionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento che ha aperto i lavori della seconda giornata del Forum Ambrosetti, a Villa d'Este, a Cernobbio."I nostri concittadini europei vivono con ansia il presente, il timore della seconda ondata di contagio e le accresciute difficoltà economiche, guardando al futuro con incertezza" ha aggiunto il capo dello Stato. "Il progetto di approvazione dei meccanismi del Fondo per la ripresa devono procedere, quindi, con grande rapidità e devono rendere disponibili le risorse necessarie già all'inizio del 2021. Con medesima sollecitudine, deve avvenire l'approvazione dei piani nazionali di rilancio" ha proseguito. "Ai Paesi membri viene offerta una possibilità unica, forse irripetibile di disporre di risorse consistenti per compiere riforme strutturali in grado non soltanto di garantire l'uscita dalla crisi, ma soprattutto di assicurare prosperità e benessere alle future generazioni"."La crisi provocata dalla pandemia è stata uno spartiacque per l'Unione europea, che in pochi mesi ha compiuto scelte coraggiose e innovative e che, soltanto qualche settimana prima, apparivano fuori portata" ha chiarito aggiungendo che "la pandemia ha avuto l'effetto di un duro richiamo alla realtà, rendendo così evidente a tutti, cittadini e governi, che trincerarsi dietro una presunta propria autosufficienza non è una risposta contro un nemico sconosciuto e aggressivo. La diffusione del virus in maniera inarrestabile, ha dato plastica dimostrazione di come, sempre di più, i pericoli tendano, come ogni problema, a essere internazionali e di come quindi possa essere efficace una collaborazione multilaterale senza riserve"."Condizioni così propizie per gli investimenti sono difficilmente ripetibili" ha detto ancora. "Le prossime generazioni - ha aggiunto il capo dello Stato - guarderanno in modo critico al periodo che stiamo vivendo, guarderanno come sono state destinate e amministrate somme così ingenti e, in caso di inattività e scarsa efficacia della nostra azione, ci domanderanno perché una generazione che ha potuto godere per un così lungo periodo di circostanze così favorevoli, non sia riuscita invece a realizzare infrastrutture necessarie per la crescita e riforme necessarie per l'efficienza del sistema economico, accrescendo soltanto il nostro debito". (Rem)