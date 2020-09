Ue: Mattarella, per Paesi membri unica possibilità per fare riforme strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ai Paesi membri viene offerta una possibilità unica, forse irripetibile di disporre di risorse consistenti per compiere riforme strutturali in grado non soltanto di garantire l'uscita dalla crisi, ma soprattutto di assicurare prosperità e benessere alle future generazioni". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento di apertura dei lavori del secondo giorno del Forum Ambrosetti, in corso a Villa d'Este a Cernobbio. (Rem)