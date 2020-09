Ue: Mattarella, condizioni così propizie per investimenti difficilmente ripetibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condizioni così propizie per gli investimenti sono difficilmente ripetibili". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di apertura del secondo giorno del Forum Ambrosetti in corso a Villa d'Este a Cernobbio. "Le prossime generazioni - ha aggiunto il capo dello Stato - guarderanno in modo critico al periodo che stiamo vivendo, guarderanno come sono state destinate e amministrate somme così ingenti e, in caso di inattività e scarsa efficacia della nostra azione, ci domanderanno perché una generazione che ha potuto godere per un così lungo periodo di circostanze così favorevoli, non sia riuscita invece a realizzare infrastrutture necessarie per la crescita e riforme necessarie per l'efficienza del sistema economico, accrescendo soltanto il nostro debito". (Rem)