Turismo: Coldiretti, estate senza stranieri costa 12 miliardi di euro

- L’estate 2020 senza stranieri in vacanza in Italia costa 12 miliardi di euro al sistema turistico nazionale per le mancate spese nell’alloggio, nell’alimentazione, nei trasporti, divertimenti, shopping e souvenir. E’ quanto emerge dal bilancio della Coldiretti, in occasione dell’ultimo weekend da bollino rosso delle vacanze per il cosiddetto controesodo, sull’impatto della chiusura delle frontiere e dei vincoli posti al turismo dall’estero resi necessari per affrontate l’emergenza coronavirus. Lo scorso anno in Italia - si legge in una nota - ci sono stati oltre 16 milioni di cittadini stranieri per motivi di vacanza durante i mesi di luglio, agosto e settembre che quest’anno sono praticamente azzerati dalle preoccupazioni e dai vincoli resi necessari per affrontate l’emergenza Covid-19, secondo l’analisi Coldiretti su dati Bankitalia. Si tratta di un vuoto pesante che non viene purtroppo compensato dalla svolta patriottica degli italiani che per il 93 per cento hanno scelto di trascorrere le vacanze in Italia, la percentuale più elevata da almeno 10 anni secondo analisi Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che sono 34 milioni i cittadini del Belpaese che hanno deciso di andare in ferie per almeno qualche giorno nell’estate 2020, con un calo del 13 per cento rispetto allo scorso anno. Peraltro anche la stessa spesa turistica degli italiani si è ridotta ad appena 588 euro a persona (meno 25 per cento) per effetto di ferie più brevi, meno lontane e dedicate soprattutto al relax familiare. (segue) (Com)