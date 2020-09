Coronavirus: Mattarella, pandemia spartiacque per Ue e duro richiamo a realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi provocata dalla pandemia è stata uno spartiacque per l'Unione europea, che in pochi mesi ha compiuto scelte coraggiose e innovative e che, soltanto qualche settimana prima, apparivano fuori portata". Lo ha detto il Presidente della repubblica Sergio Mattarella nel discorso con cui ha aperto i lavori del secondo giorno del Forum Ambrosetti in corso a Villa d'Este a Cernobbio. "La pandemia - ha proseguito il Presidente - ha avuto l'effetto di un duro richiamo alla realtà, rendendo così evidente a tutti, cittadini e governi, che trincerarsi dietro una presunta propria autosufficienza non è una risposta contro un nemico sconosciuto e aggressivo. La diffusione del virus in maniera inarrestabile, ha dato plastica dimostrazione di come, sempre di più, i pericoli tendano, come ogni problema, a essere internazionali e di come quindi possa essere efficace una collaborazione multilaterale senza riserve". (Rem)