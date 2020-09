Coronavirus: Orlando (Pd), Meloni alza i toni ma rende pessimo servizio al Paese per cercare qualche voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, osserva che "ieri Giorgia Meloni, evidentemente punta sul vivo per le critiche mosse ai negazionisti di estrema destra, contrattacca dicendo 'i negazionisti stanno al governo'. L’argomento utilizzato - continua il parlamentare su Facebook - è che alcuni esponenti della sinistra hanno ad inizio epidemia sottovalutato il fenomeno. La Meloni è una intelligente professionista della politica e sa bene che c’è un’enorme differenza tra aver sottovalutato all’inizio della diffusione del Covid, errore diffuso e trasversale, e continuare a negare di fronte all’evidenza dei numeri e degli effetti la veridicità dell’epidemia contestando i provvedimenti adottati per farvi fronte, magari parlando di complotti delle case farmaceutiche, di potenze straniere o di imprecisate élite. Lo sa - continua il deputato -, ma sa anche che tra molti invasati in buona fede, tra alcuni conquistati da teorie paranoiche, ci sono vecchi marpioni, fascisti et similia, che si muovono sulla base di un preciso calcolo politico. Negare l’evidenza del disastro Covid significa strizzare l’occhio a settori della società in ginocchio, a imprese e famiglie comprensibilmente esasperate dagli effetti delle misure necessarie a fare fronte al virus, persone che hanno visto, a causa dell’epidemia - sottolinea sempre Orlando -, svanire i loro risparmi e i loro progetti e offrire ad esse bersagli totalmente falsi contro i quali scagliare la loro rabbia". (segue) (Rin)