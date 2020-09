Coronavirus: Orlando (Pd), Meloni alza i toni ma rende pessimo servizio al Paese per cercare qualche voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ex ministro della Giustizia, "negare l’evidenza può rendere politicamente. Una rendita ottenuta lucrando su ciò che dovrebbe essere sottratto al calcolo politico. La Meloni non è fascista, non è nemmeno negazionista, ma teme di subire la concorrenza di quell’arcipelago che in futuro potrebbe dimostrarsi insidioso. Il suo socio strizza l’occhio a questi sentimenti mostrandosi senza mascherina quando dovrebbe portarla. Lei parla alla Camera di 'dittatura sanitaria' alludendo all’idea che il governo abbia in qualche modo approfittato della situazione. Non sono negazionisti, ma devono tenere conto dei negazionismi. Hanno alzato - conclude Orlando - ed alzeranno i toni per questo. Renderanno un pessimo servizio al Paese per cercare qualche voto". (Rin)