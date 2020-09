Mali: al via oggi le prime consultazioni per la formazione del governo di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Comitato nazionale per la Salvezza del popolo (Cnsp), la giunta militare che ha preso il potere in Mali dopo il colpo di stato che ha deposto il presidente Ibrahim Boubacar Keita, avvierà oggi delle consultazioni a livello nazionale per raggiungere un accordo sulla formazione di un governo di transizione. Lo ha annunciato il colonnello Ismael Wagué, vice capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e portavoce del Cnsp, nel corso di una conferenza stampa tenuta il 3 settembre nel campo militare di Kati, situato 15 chilometri a nordovest della capitale Bamako. "La consultazione nazionale sulla transizione inizierà sabato 5 settembre 2020 a Bamako e nei capoluoghi di regione con lo svolgimento di un incontro per convalidare i termini di riferimento. La consultazione nazionale proseguirà dal 10 al 12 settembre 2020 con la partecipazione di delegati regionali, nazionali e della diaspora", ha dichiarato Wagué, sottolineando che le consultazioni si terranno in un formato diverso da quello inizialmente previsto. L'incontro di domani durerà infatti un solo giorno, vedrà protagonisti i governatori delle diverse regioni del Paese e sarà preliminare all'apertura dei colloqui nazionali: in quest'occasione tutti i gruppi convocati - partiti politici, società civile, sindacati, gruppi armati firmatari dell'accordo di pace - dovranno convalidare gli obiettivi delle discussioni a venire, in particolare la durata del periodo di transizione e la composizione civile o militare del futuro governo. Solo dopo quest'incontro potranno iniziare i colloqui veri e propri, previsti a Bamako alla presenza dei delegati regionali e nazionali e dei rappresentanti della diaspora.Nell'annunciare il golpe, i militari avevano invitato la comunità internazionale, la società civile e l'opposizione ad unirsi alla rivolta. “Noi, le forze patriottiche raggruppate nel Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Numc), abbiamo deciso di assumerci la responsabilità davanti al popolo e alla storia”, ha detto il portavoce militare Ismael Wagué, vice capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare. Il portavoce ha quindi precisato che le missioni internazionali presenti in Mali – Minusma, Barkhane, G5 Sahel e la neonata task force Takuba – resteranno dei partner “per il ripristino della stabilità” nel Paese e ha sottolineato l’intenzione di rispettare tutti gli accordi internazionali attualmente in vigore, “Tutti gli accordi presi, in particolare l’accordo di pace di Algeri firmato nel 2015, verranno rispettati”, ha aggiunto il portavoce, che ha poi esteso un invito ai gruppi di opposizione - che da tempo chiedono riforme - per colloqui che portino a nuove elezioni. “La società civile e i movimenti sociali politici sono invitati a unirsi a noi per creare insieme le migliori condizioni per una transizione politica civile che porti a elezioni generali credibili per l'esercizio della democrazia attraverso una road-map che getterà le basi per un nuovo Mali”, ha detto Wagué.Il Movimento 5 giugno-Rally delle forze patriottiche del Mali (M5-Rfp), la coalizione di opposizione promotrice delle proteste di massa delle ultime settimane in Mali, ha respinto le minacce di sanzioni e le condanne da parte della comunità internazionale dopo il colpo di Stato e ha annunciato l’intenzione di collaborare con la giunta militare. "(I leader regionali) stanno cercando di mettere la Cedeao (la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) contro il Mali”, ha denunciato in una nota il portavoce di M5-Rfp, Nouhoum Togo, che ha definito “eccessiva” la decisione dell’organismo regionale di sospendere il Mali dall’organizzazione, di chiudere i confini e di bloccare i flussi finanziari con Bamako. La piattaforma M5-Rfp ha in seguito chiesto alla giunta militare di garantire la transizione verso un governo civile entro due anni.I leader della Comunità degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), riuniti in videoconferenza per un vertice straordinario sul Mali, avevano da parte loro ribadito la richiesta di un periodo di transizione guidato dai civili e che non sia superiore a 12 mesi. È quanto reso noto dalla presidenza della Nigeria in un comunicato. Inaugurando i lavori del vertice, il capo di Stato nigerino e presidente di turno della Cedeao, Mahamadou Issoufou, ha sostenuto la necessità di confermare le sanzioni imposte alla giunta militare di Bamako definendole “necessarie” per eliminare l’abitudine dei colpi di Stato nel continente. “Il ‘putchismo’ è una malattia grave, per curarla esiste una sola ricetta: le sanzioni. È certamente amaro, ma non funziona così in medicina per la cura di molte malattie?”, ha detto Issoufou. “La Cedeao non accetterà alcuna transizione più lunga di dodici mesi”, si legge nel documento, che chiede inoltre che le caselle di presidente e di primo ministro vengano assegnate ad esponenti civili. (Res)