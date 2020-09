Scuola: Gelmini (FI), "chiamata veloce" è fallimento, da governo solo approssimazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "la procedura per 'chiamata veloce' prevista per i docenti dal decreto scuola e tanto sostenuta dal ministro Azzolina è stata un fallimento. Si aspettavano circa 6 mila candidature, che si sarebbero trasformate in altrettanti contratti stabili - prosegue la parlamentare in una nota -, ne sono state inoltrare appena 2.500 (almeno il triplo sono rimaste nel sistema e non inviate). Al momento, a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico, risultano scoperte almeno 60 mila cattedre. Saranno impiegati nei nostri istituti circa 130 mila supplenti. Servivano - sottolinea l'esponente di FI - programmazione, strategia, visione e scelte precise. Il governo ha nascosto i problemi, non ha preso decisioni e, adesso, famiglie e docenti pagheranno il prezzo di questa incredibile approssimazione". (Com)