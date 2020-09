Bolivia: procura generale denuncia Morales presso la Corte penale internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato insieme ai movimenti sociali vicini al Movimento al socialismo (Mas), il partito dell'ex presidente Evo Morales, avevano in un primo momento rifiutato l'intesa raggiunta in parlamento che fissava le prossime elezioni generali entro e non oltre la data limite del 18 ottobre. Le basi del movimento che appoggiano Morales denunciavano di essere state escluse dal processo di negoziazione tra governo e parlamento. In una conferenza stampa convocata pochi minuti prima dell'approvazione delle legge sulle elezioni da parte dell'Assemblea nazionale, le organizzazioni nazionali che compongono il Patto di Unità e il Cob avevano affermato che l'accordo era stato raggiunto senza consultare le parti sociali e ignorando le altre richieste della base nel campo della salute, dell'istruzione e del lavoro. (segue) (Bua)