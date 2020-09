Coronavirus: Usa, 187.484 morti su 6.191.294 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 187.484 morti per Covid-19 su 6.191.294 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". Secondo l'Institute for Health Metrics and Evaluation dell'Università di Washington (Ihme), citato per i suoi studi anche dalla Casa Bianca, potrebbero essere oltre 410 mila i morti negli Stati Uniti a causa del Covid-19 entro la fine di quest'anno. Lo A livello globale si contano invece oltre 871 mila morti su oltre 26,4 milioni di contagiati. (Nys)