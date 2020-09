Business news: Francia, ad agosto mercato delle auto in calo del 19,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto il mercato automobilistico francese è calato del 19,8 per cento dopo il leggero aumento avuto nei due mesi precedenti. Lo ha reso noto il Comitato dei costruttori francesi di automobili (Ccfa). Peugeot Sociéte Anonyme (Psa) ha avuto una contrazione dell'8,4 per cento, mentre Renault del 20 per cento. Durante il mese sono state immatricolate 103.600 nuove automobili in Francia, mentre dall'inizio dell'anno sono state 998 mila, il 32 per cento in meno su base annua. Le vendite sono trainate soprattutto dai modelli ibridi ed elettrici, grazie agli aiuti del governo. François Roudier, portavoce del Ccfa, ha spiegato che l'organizzazione prevede un calo complessivo del 30 per cento per il 2020. (Frp)