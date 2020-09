Business news: Azerbaigian, esportazioni petrolio verso Italia crescono del 5,2 per cento in primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di petrolio dell'Azerbaigian in Italia sono aumentate del 5,2 per cento nel primo semestre di quest’anno. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend” ricordando che il Paese del Caucaso è il principale partner commerciale dell'Italia nella regione. Durante i primi tre mesi dell’anno, l'Azerbaigian ha esportato in Italia 5,9 milioni di tonnellate di petrolio, per un valore di 2 miliardi di euro. Inoltre, l'Italia ha rappresentato il 38,8 per cento delle esportazioni di petrolio dell'Azerbaigian nel periodo gennaio-giugno 2020. Il numero di grandi acquirenti di petrolio azerbaigiano nel periodo in esame include anche la Cina con 1,3 milioni di tonnellate per un valore di 181,83 milioni di euro, la Croazia con 852.657 tonnellate per un valore di 202,6 milioni di dollari, Israele con 809.101 tonnellate per un valore di 324,7 milioni di dollari, l'India con 773.700 tonnellate per un valore di 236 milioni di euro, l'Ucraina con 764.528 tonnellate per un valore di 168 milioni di euro, la Grecia con 609.361 tonnellate per un valore di 194 milioni di euro e il Vietnam con 518,7 tonnellate per un valore di 110 milioni di euro. L'Italia è uno dei principali partner commerciali dell'Azerbaijan e in Azerbaijan sono registrate circa 113 aziende italiane, operanti in vari settori. L'Azerbaigian è uno dei tre principali fornitori italiani di risorse energetiche e l'attuazione del progetto del gasdotto transadriatico che rafforzerà la cooperazione tra due Paesi. (Res)