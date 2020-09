Business news: Repubblica Ceca, economia scesa dell'11 per cento fra aprile e giugno 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia ceca ha subito una riduzione dell'11 per cento su base annua nel secondo trimestre del 2020. Rispetto al primo trimestre il Pil è diminuito dell'8,7 per cento, secondo i dati aggiornati dell'Ufficio statistico ceco (Csu). Si tratta del peggior risultato trimestrale dal 1993, quando la Repubblica Ceca e la Slovacchia sono diventate paesi indipendenti. Un forte calo della domanda per le esportazioni ceche ha avuto il maggiore impatto negativo. Anche la riduzione o la chiusura delle operazioni nazionali nei settori dell'industria, del commercio e dei trasporti a causa delle misure di sicurezza contro il coronavirus ha avuto un impatto significativo, ha spiegato il Csu. (Vap)