Business news: Ungheria, Pil scende del 13,6 per cento nel secondo semestre del 2020

- Il Pil dell'Ungheria nel secondo trimestre del 2020 ha registrato una diminuzione del 13,6 per cento annuo. E' quanto risulta dalla seconda lettura dei dati pubblicata dall'Ufficio centrale di statistica ungherese (Ksh). Tenuto conto dei fattori stagionali, la contrazione è del 13,5 per cento. Su base trimestrale è invece pari al 14,5 per cento. Il settore dei servizi ha contribuito al calo per il 6,8 per cento, mentre l'industria per il 4,3 e il settore edilizio per lo 0,7. Peter Virovacz, analista per Ing Bank, reputa che i dati indichino la possibilità di una ripresa più rapida perché l'industria sta ritrovando i suoi ritmi, le esportazioni nette stanno migliorando e i consumi calano meno del previsto. Ing Bank conferma quindi la sua previsione che la contrazione totale del Pil nel 2020 sarà del 5,5 per cento. (Vap)