Business news: direttore generale Suez, offerta Veolia è "particolarmente ostile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera inviata ai dipendenti, il direttore generale di Suez, Bertrand Camus, ha giudicato "particolarmente ostile", l'offerta di acquisizione presentata dal concorrente Veolia. Nella lettera, inviata in spagnolo, inglese e francese ai 90 mila dipendenti del gruppo nel mondo, Camus parla di un "annuncio opportunista e precipitoso". Per il dirigente questa mossa "non è né amichevole, né pertinente". "Ho bisogno di voi, della vostra fiducia e del vostro impegno", ha scritto Camus rivolgendosi ai collaboratori. Engie, che detiene il 32 per cento di Suez, ha ricevuto il 30 agosto una proposta da Veolia, intenzionata ad acquisire il 29,9 per cento della sua partecipazione per una cifra complessiva di 2,9 miliardi di euro. (Frp)