Business news: Spagna, governo disposto a "lottare" per salvare i lavoratori Nissan

- Il governo spagnolo è disposto a "lasciare la pelle" per il futuro dei lavoratori della Nissan di Barcellona. Lo ha affermato il ministro dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, durante la costituzione del comitato di lavoro con Nissan ed i sindacati per cercare alternative alla chiusura dei tre stabilimenti catalani, fissata per dicembre 2021, che porterebbe alla perdita di oltre 2.500 posti di lavoro tra diretti ed indiretti. La costituzione di questa commissione è stato uno dei punti fondamentali inclusi nell'accordo raggiunto all'inizio di agosto tra l'azienda e le parti sociali, con l'impegno da parte di Nissan a non effettuare "licenziamenti traumatici" almeno fino alle fine di quest'anno. Durante l'incontro, il ministro dell'Industria ha dichiarato che la reindustrializzazione degli impianti di Nissan è una "priorità" per il governo e che" l'unità d'azione è un punto di forza per attrarre progetti industriali che garantiranno capacità produttiva e occupazione, e che a loro volta contribuiranno a modernizzare l'industria catalana e spagnola". Frank Torres, responsabile delle attività industriali di Nissan, ha affermato che l'azienda è pronta ad "esplorare alternative future che possano fornire una soluzione a beneficio dei lavoratori e dei fornitori". (Spm)