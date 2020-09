Business news: ministro Risorse statali Polonia, a compagnia aerea Lot servirà un sostegno esterno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea polacca Lot sta facendo sforzi sovrumani per stabilizzare la propria situazione finanziaria, ma avrà bisogno di un sostegno esterno. Di quanto la società possa avere bisogno dipenderà dall'efficacia delle iniziative della sua dirigenza in questo momento. Lo ha dichiarato il ministro delle Risorse statali della Polonia, Jacek Sasin, intervistato dal portale "wpolsce.pl". Sasin parla a tal proposito della necessità di "una razionalizzazione delle spese e di una rinegoziazione dei contratti di leasing". In relazione alla pandemia di coronavirus in corso, "non possiamo consentire che i costi fissi continuino a essere così alti", ha proseguito il ministro. (Vap)