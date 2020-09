Bolivia: procura generale denuncia Morales presso la Corte penale internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato degli operai della Bolivia (Cob) aveva sospeso le proteste il 14 agosto scorso alla luce del sopraggiunto accordo tra governo e parlamento che fissava in maniera indeclinabile le elezioni al 18 ottobre, data fissata dal Tribunale superiore elettorale e poi ufficializzata anche dal presidente ad interim, Jeannine Anez. "Sospendiamo le proteste fino al 18 ottobre, anche se la lotta non è finita", aveva dichiarato il segretario del Cob, Juan Carlos Huarachi, al termine di una riunione del comitato centrale. Huarachi aveva affermato che la decisione era stata presa per favorire "la pacificazione del paese" dopo 12 giorni di proteste e barricate che avevano paralizzato la Bolivia facendo temere anche una spirale incontrollabile del conflitto con il governo. Il dirigente aveva quindi ringraziato gli operai che si erano mobilitati e aveva rimandato la ripresa della lotta a dopo le elezioni. "Siamo sicuri che la presidente (Anez) non vorrà lasciare il governo", ha detto. (segue) (Bua)