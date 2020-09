Bolivia: procura generale denuncia Morales presso la Corte penale internazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente Evo Morales, per parte sua, aveva celebrato l'accordo raggiunto in parlamento. "L'Assemblea Legislativa ha sancito la legge che garantisce le elezioni in Bolivia con una scadenza definitiva, non prorogabile, che protegge da possibili inganni con garanti internazionali. E ciò che è più importante: impedirà un nuovo massacro", ha scritto Morales sul suo account Twitter dall'Argentina, dove si trova come rifugiato politico. L'accordo era stato salutato con favore anche dalla comunità internazionale. Rappresentanti della Chiesa cattolica, dell'Unione europea e dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) hanno accolto con un comunicato "la piacevole notizia dell'approvazione della legge che sancisce la data del 18 ottobre come termine ultimo per le elezioni politiche del 2020". (segue) (Bua)