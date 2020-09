Usa: Biden, Trump tenta di delegittimare la corsa alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, oggi ha accusato il presidente Donald Trump di aver tentato di minare la legittimità delle elezioni del 2020 incoraggiando gli elettori a spedire le schede per posta e poi a presentarsi di persona alle urne per vedere se vengono fermati dal voto una seconda volta. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Parlando in una conferenza stampa nel Delaware, Biden ha detto che votare due volte "è un reato". "Penso che sia tutto progettato per creare così tanto caos che non importerà quale sia l'esito delle elezioni", ha detto Biden. "Questa deve essere la sua ragione, perché dice e fa cose che nessun altro presidente che io sappia nella storia di questo paese ha mai fatto". Le frasi di Trump sono inappropriate e contro la legge, ha detto l'ex vicepresidente, ma "ne ha dette così tante che non importa più niente, ma il punto è che questo mina la legittimità del nostro processo democratico, ed è pericoloso". Trump ha detto più volte questa settimana che gli elettori dovrebbero spedire le loro schede elettorali per posta e tentare di votare di persona. (Nys)