Usa: il capo della Fed, enormi benefici economici se tutti usano la mascherina

- Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha detto oggi che gli Stati Uniti potrebbero avere enormi benefici economici attraverso l'uso di mascherine e il mantenimento della distanza sociale per frenare la pandemia di coronavirus. In un'intervista con "National Public Radio", il capo della Fed ha dato il suo più forte appoggio a due misure che gli esperti ritengono molto efficaci per ridurre la diffusione di Covid-19 e permettere all'attività economica di avvicinarsi alla normalità. "In realtà ci sono enormi guadagni economici da ottenere a livello nazionale da persone che indossano maschere e mantengono le distanze", ha detto Powell al canale radio pubblico. Powell, insieme ai suoi colleghi della Fed e a decine di altri economisti, ha insistito durante tutta la pandemia che l'unico modo per riprendersi completamente dalla recessione che ha causato è controllare il virus. Fino ad allora, ha avvertito Powell, l'impossibilità delle persone di riunirsi in modo sicuro in grandi gruppi e in ambienti chiusi - soprattutto per cenare, bere, viaggiare o divertirsi - manterrà milioni di persone disoccupate e costringerà migliaia di piccole imprese alla bancarotta. (Nys)