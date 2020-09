Usa: il dipartimento di Stato si congratula con la Giamaica per le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si congratulano con il popolo giamaicano "per la sua dedizione alla democrazia", in seguito alle elezioni del 3 settembre tenutesi nell'isola caraibica. Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa, in cui si sottolinea come i due paesi condividano "l'impegno a favore di elezioni libere ed eque, della sicurezza regionale e di un'ampia prosperità economica che comprenda l'espansione degli scambi commerciali bilaterali e degli investimenti". Nella nota si legge anche che Stati Uniti e Giamaica "condividono forti legami di amicizia e valori", e che l'amministrazione Trump "è impaziente di continuare a lavorare con il Primo Ministro Holness su iniziative bilaterali, regionali e globali, mentre approfondiamo e rafforziamo questo importante rapporto".(Nys)