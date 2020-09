Business news: Grecia, estesa al 2021 la riduzione delle tasse sui depositi delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze greco, Christos Staikouras, intende estendere anche al prossimo anno la riduzione delle tasse sui depositi delle imprese, fino al 100 per cento, e di mantenere per tutto settembre l'obbligo di riduzione degli affitti commerciali per alcuni settori. Staikouras ha annunciato il provvedimento al canale televisivo "Ant1 Tv". Secondo le stime dell'autorità indipendente per le entrate pubbliche, più di 240 mila imprese e liberi professionisti hanno visto crollare il loro fatturato nel primo semestre di questo anno a causa del coronavirus, maturando il diritto a un alleggerimento delle tasse sui depositi dal 30 al 100 per cento. Il ministro ha affermato che il governo sta valutando l'estensione per questo mese del taglio del 40 per cento dei canoni di locazione per gli esercizi che operano nei settori della ristorazione, del turismo, della cultura, dello sport e dei trasporti, i più colpiti dalla pandemia. (Gra)