Business news: Polonia, pubblicato bando per tratto Via Carpatia

- La gara d'appalto per la progettazione e la costruzione di 15,5 chilometri del tratto stradale Kuznica-Sokolka del percorso S19 a Podlasie è stata indetta dalla Direzione generale per le strade nazionali e le autostrade di Bialystok. Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'appalto riguarda il primo tratto della strada S19 a nord-est di Bialystok. A Kuznica, la S19 Via Carpatia partirà dal confine polacco-bielorusso, per poi proseguire a sud della Polonia. "Questa arteria aggirerà la città da nord eliminando il traffico in transito da e per il valico di frontiera" si legge nell'annuncio sul sito web dell'autorità per le infrastrutture polacca. Sono previsti due incroci stradali, a Kuznica e Sokolka Polnoc. (Vap)