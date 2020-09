Business news: Romania, Commissione Ue approva investimento di 875,5 milioni di euro per autostrada Sibiu-Pitesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un investimento del Fondo di coesione del valore di 875,5 milioni di euro per la costruzione della prima fase dell'autostrada Sibiu-Pitesti, in Romania. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che si tratterà della prima autostrada che attraverserà i Carpazi, consentendo la connettività senza ostacoli in Romania sul corridoio Reno-Danubio della rete transeuropea dei trasporti (Ten-T). In questo modo, ha sottolineato l'esecutivo europeo, il corridoio costituirà un collegamento ininterrotto attraverso la Romania, dal porto di Constanta sul Mar Nero a Nadlac, al confine con l'Ungheria, collegando la Romania centrale e occidentale alla rete autostradale europea. Il progetto dovrebbe essere operativo a partire dal 2026. (Beb)