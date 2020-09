Business news: spagnola Siemens Gamesa consolida presenza in Texas con 65 turbine eoliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siemens Gamesa installerà in Texas, negli Stati Uniti, 65 turbine eoliche del modello Sg 5.0-145 in due parchi eolici con una capacità complessiva installata di 325 MW. Come riferisce il sito specializzato "Energy News", con i due nuovi impianti la potenza generata in Texas si avvicinerà ai 6 GW, consolidando la posizione di Siemens Gamesa come uno dei primi tre produttori dello Stato. Gli Usa sono un mercato chiave per l'azienda che è presente in 34 Stati fornendo energia pulita a circa 6,5 milioni di case per un totale di 22 GW. (Spm)