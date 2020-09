Business news: Consiglio fiscale Romania, deficit di bilancio nel 2021 sarà al 7,5 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto di partenza del deficit di bilancio per il 2021 in Romania dovrebbe essere almeno il 7,5 per cento del Pil, anche nelle condizioni di una ripresa dell'economia nazionale. Questo il parere dei rappresentanti del Consiglio fiscale della Romania, citati dall'agenzia di stampa "Agerpres". A loro avviso, questa situazione richiede una maggiore cautela nell'adozione di qualsiasi misura di politica fiscale e di bilancio e l'identificazione tempestiva di una strategia di risanamento graduale e coerente che riduca al minimo i costi economici e sociali associati. "Dato lo scenario di base del Consiglio fiscale caratterizzato da una diminuzione del Pil reale tra il 4 e il 6 per cento, la stima del disavanzo di bilancio per il 2020 è compresa tra l'8,6 e il 9,4 per cento. In questo contesto economico, sanitario ed elettorale, caratterizzato da incertezze insolitamente ampie, non si possono escludere evoluzioni più sfavorevoli di quelle anticipate attualmente", si legge nella nota dei rappresentanti del Consiglio fiscale (Rob)