Business news: Polonia, cambio ai vertici dello stabilimento Fiat–Chrysler a Tychy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tomasz Gebka è il nuovo direttore dello stabilimento di Fca a Tychy, in Polonia, prendendo il posto di Antoni Gren. Gebka è stato in precedenza alla guida dell'impianto di Fca a Belvedere, Illinois. Gren ha invece lasciato l'incarico dopo 46 anni di lavoro nell'azienda automobilistica. Lo stabilimento di Tychy è uno dei più grandi impianti di produzione di Fiat-Chrysler. Copre un'area di 2,4 milioni di metri quadri e vi lavorano circa 2.500 persone. Nel 2019, lo stabilimento di Tychy ha prodotto in totale 263.176 autovetture Fiat, Abarth e Lancia. (Vap)