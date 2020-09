Business news: Ucraina, ad agosto aumentano le esportazioni nonostante il regime di quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di beni dall'Ucraina sono aumentate del 13 per cento nel mese di agosto su base mensile, nonostante le restrizioni dovute all'epidemia di coronavirus. Lo annuncia il ministro dello Sviluppo economico, del commercio e dell'agricoltura ucraino, Taras Kachka. "Le nostre esportazioni sono cresciute per due mesi consecutivi. Luglio è andato meglio di giugno, mentre agosto ha visto un aumento del 13 per cento rispetto a luglio". Su base annua, le esportazioni di agosto sono diminuite solo dell'1,6 per cento. Nei primi otto mesi dell'anno, il giro d'affari delle esportazioni di beni dall'Ucraina ammonta a 30,91 miliardi di dollari, in calo del 6,6 per cento rispetto al 2019. Le importazioni, invece, sono crollate del 12.39 per cento. "Il commercio internazionale si sta riprendendo più rapidamente rispetto al periodo successivo alla crisi del 2008. Lo confermano non solo le nostre statistiche ma anche la ricerca pubblicata ieri dall'Istituto Kiel per l'economia mondiale in Germania", ha detto Kachka. (Res)