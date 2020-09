Business news: Romania, imprese straniere di nuova costituzione in calo nei primi sette mesi dell'ano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di società con capitale straniero di nuova costituzione in Romania è calato del 37 per cento nei primi sette mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, arrivando a 2.110 aziende. Lo riferisce l'Ufficio nazionale del registro del commercio (Onrc) con un comunicato. L'ammontare complessivo del capitale sociale delle 2.110 nuove società è di 4,5 milioni di dollari, in calo del 66,3 per cento rispetto al periodo gennaio-luglio 2019. Al 31 luglio 2020, il maggior numero di società con partecipazione straniera era con gli investitori dall'Italia, rispettivamente 49.286 (3,8 miliardi di dollari di capitale sottoscritto), ma il valore più elevato del capitale sociale appartiene alle società olandesi, rispettivamente 12,7 miliardi di dollari, in 5.470 società. Nel mese di luglio 2020 sono state registrate 436 società di proprietà estera, con un capitale sottoscritto di 732.700 dollari. Alla fine di luglio 2020, in Romania c'erano 229.002 società con partecipazione straniera al capitale azionario. Il valore del capitale sottoscritto era di circa 63,917 miliardi di dollari. (Rob)