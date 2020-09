Business news: Ucraina, governo approva la bozza di accordo con l'Ue per la sicurezza nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ucraina ha approvato la bozza dell'accordo di cooperazione per la sicurezza nucleare con l'Unione europea. Lo ha annunciato il premier ucraino, Denys Shmyhal, durante il consiglio dei ministri come riportato dell'agenzia di stampa "Ukrinform". "Estenderemo l'accordo sulla cooperazione con i partner europei nei campo della sicurezza nucleare", ha detto Shmyhal. La bozza del documento si inserisce nel quadro degli accordi che mirano a rafforzare il sostegno finanziario dell'Unione europea all'Ucraina. Il governo ha approvato anche l'istituzione di un gruppo di lavoro per il Piano verde europeo. (Res)