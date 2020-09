Usa: sondaggio Harris, Biden in vantaggio su Trump di sette punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha un vantaggio di sette punti percentuali sul presidente in carica Donald Trump. Lo rivela un sondaggio di Harvard Caps-Harris. In base alle rilevazioni, Biden avrebbe il favore del 49 per cento degli elettori, e Trump al 42 per cento. Tra gli indecisi, invece, è in vantaggio Trump con il 58 per cento delle preferenze contro il 42 per cento dell'avversario . Quando questi elettori favorevoli sono inclusi, il vantaggio nazionale di Biden si riduce da 7 a 6 punti. Trump è visto come il candidato più forte sull'economia con un piccolo margine. Biden è visto come il candidato migliore in quasi tutte le altre aree, dal coronavirus alle questioni razziale, dall'ordine pubblico ai rapporti con la Cina. (Nys)