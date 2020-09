Business news: Ucraina, Banca nazionale mantiene il tasso di sconto al 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale ucraina (Bnu) ha deciso di congelare il tasso di sconto al 6 per cento. Lo ha comunicato durante una conferenza stampa il governatore della Nbu, Kyrylo Shevchenko, rendendo nota una decisione presa lo scorso 12 giugno. "La dirigenza della Banca nazionale ha deciso di lasciare il tasso di sconto al 6 per cento annuo", ha detto Shevchenko. Dall'inizio dell'anno i tassi sono stati progressivamente ridotti dall'11 per cento di gennaio al 6 per cento attuale per sostenere la ripresa economica in una fase delicata, caratterizzata da una moderata inflazione e ricca di incertezze sul decorso della pandemia. (Rum)