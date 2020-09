© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Danimarca dovrebbe subire una riduzione del 4,5 per cento nel 2020. Lo riferisce il ministero delle Finanze danese, che vede un miglioramento rispetto alle precedenti stime rilasciate a maggio, in cui la contrazione del Pil avrebbe toccato il 5,3 per cento. Il dicastero danese ritiene inoltre che l'economia nazionale potrebbe crescere del 4,2 per cento nel 2021. (Sts)