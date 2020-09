Business news: ministro Finanze Polonia, nel 2020 e 2021 la crescita sarà fondata sui consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita dell'economia della Polonia per quest'anno e per il prossimo si baserà sui consumi. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Tadeusz Koscinski, intervistato dall'emittente televisiva "Polsat News". Per questa ragione Koscinski non ritiene sensato aumentare le relative imposte. Il ministro ha ricordato che nel progetto di bilancio per il 2021 sono stati messi da parte fondi per finanziare il programma di assegni familiari 500 Plus e le tredicesime e le quattordicesime, che dunque non sono a rischio. L'aumento delle tasse "è l'ultima cosa che faremmo. Meno soldi resterebbero in tasca a contribuenti e imprese. Posso assicurare che non c'è alcun progetto del genere", ha dichiarato. La crescita del Pil, oltre che da i consumi, "dipenderà anche dall'export. I nostri esportatori stanno già trovando nuovi mercati in Asia e America meridionale". Koscinski rassicura che le finanze pubbliche sono sane nonostante il deficit di quest'anno e che non si sono problemi nel finanziamento del settore sanitario. (Vap)