Business news: Romania, Commissione Ue, sì a programmi da 47,4 milioni di euro per aziende allevamento suini e pollame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato due programmi della Romania, con un budget complessivo di 47,4 milioni di euro, per sostenere le aziende attive nel settore dell'allevamento di suini e pollame colpite dall'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato la stessa Commissione europea. Il bilancio sarà ripartito in 24,7 milioni di euro per il settore suinicolo e 22,7 milioni di euro per il settore avicolo. Nell'ambito dei due regimi, il sostegno pubblico sarà erogato sotto forma di sovvenzioni dirette. L'obiettivo dei regimi è quello di aiutare le aziende attive nei settori dell'allevamento suino e avicolo a soddisfare il loro fabbisogno di liquidità e a continuare le loro attività al fine di garantire la sicurezza degli alimenti e delle materie prime per l'industria alimentare e il mantenimento dei posti di lavoro. Si prevede che ciascuno dei programmi andrà a beneficio di oltre mille aziende attive nel settore corrispondente. (Beb)