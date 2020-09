Business news: Ungheria, volume investimenti in calo del 9,9 per cento in secondo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume degli investimenti in Ungheria si è ridotto del 9,9 per cento nel secondo trimestre di quest'anno. Lo ha comunicato l'Ufficio centrale di statistica ungherese (Ksh), ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". In termini assoluti gli investimenti del periodo in esame sono pari a 2.298,4 miliardi di fiorini (circa 6,5 miliardi di euro). Quelli del settore privato sono scesi del 12,1 per cento fino a 1.317,3 miliardi di fiorini (3,8 miliardi di euro). Gli investimenti pubblici sono invece scesi del 19,1 per cento, raggiungendo i 309,2 miliardi di fiorini (quasi 900 milioni di euro). Il Ksh attribuisce la riduzione nel settore pubblico a un rallentamento dei progetti finanziati mediante risorse europee, mentre sugli investimenti privati segnala l'impatto delle sfavorevoli conseguenze economiche della pandemia di coronavirus. (Vap)